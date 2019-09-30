Tekirdağ'daki 17 kuyumcuya 'rekabet' soruşturması

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Rekabet Kurumu tarafından Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların altın alış ve satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine gerçekleştirdiği incelemede 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların altın alış ve satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine gerçekleştirdiği incelemede, elde ettiği bulguları ciddi ve yeterli bularak, 1929/441M sayılı Kararı ile aşağıdaki 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

TEKİRDAĞ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:20

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