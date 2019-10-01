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Minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Tekirdağ Malkara'da jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste, 16 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ Malkara’da jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste, 16 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan İpsala istikametine seyreden bir minibüs, Malkara jandarma ekiplerince Alaybey Mahallesi yakınlarında durduruldu. Yapılan aramada, Yemen, Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ve yabancı uyruklu şahıslar, karakola götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

TEKİRDAĞ

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:23
  • AKŞAM 19:01
  • YATSI 20:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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