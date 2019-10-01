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İşçi ve işveren bu fuarda buluşacak

İHA

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda işçi ve işveren bir araya gelecek. İstihdama katkıda bulunmak amacıyla 89 Ekim tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek fuarda seminer, konferans, panel ve söyleşi programları ile İŞKUR'un teşvikleri katılımcı firmalara ve iş arayanlara anlatılacak.

İşçi ve işveren bu fuarda buluşacak

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda işçi ve işveren bir araya gelecek. İstihdama katkıda bulunmak amacıyla 89 Ekim tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenecek fuarda seminer, konferans, panel ve söyleşi programları ile İŞKUR’un teşvikleri katılımcı firmalara ve iş arayanlara anlatılacak.
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Çerkezköy’de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kariyer ve İstihdam fuarı öncesinde İŞKUR Çerkezköy Hizmet Binası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Tekirdağ İŞKUR Müdürü Yaşar Esen, Çerkezköy İŞKUR Müdürü İlhan Burak, Çorlu İŞKUR Müdürü Aslıhan Moğulkoç ve Çerkezköy İŞKUR Müdürlüğü personeli katıldı. Toplantıda düzenlenecek fuar hakkında bilgi veren İŞKUR Tekirdağ Müdürü Yaşar Esen; “Fuar, iş arayan vatandaşlarımızla, katılımcı firmaların temsilcileriyle tanışma olanağı sağlayacaktır. İşveren firmalar ile yüz yüze görüşmeler, iş arayanların iş yerlerini tanımalarına, işletmelerin istihdam politikaları hakkında bilgi sahibi olmalarına, işe girmelerine fırsat verecektir” ifadelerine yer verdi.

“Tekirdağ, istihdam ve yatırım açısından cazip bir bölgedir”
Tekirdağ’ın istihdam ve yatırım açısından son derece cazip bir il olduğunu belirterek sözlerine başlayan İŞKUR İl Müdürü Esen, "Bilindiği üzere; Tekirdağ ilimiz, hava, kara, demir ve deniz yolu ulaşım imkânına birlikte sahip 5 ilden biri olup, İstanbul iline sinir, Yunanistan sınırına 110 kilometre, Bulgaristan sınırına ise 130 kilometre uzaklıkta, lojistik ve stratejik olarak çok önemli bir konumdadır. İlimizde Çerkezköy OSB, Çorlu Deri İhtisas ve Karma OSB, Hayrabolu OSB, Malkara OSB, Veliköy OSB, Ergene1 OSB, Ergene2 OSB, Çorlu1 OSB, Velimeşe OSB, Muratlı OSB, Kapaklı OSB, Yaliboyu OSB 12 adet OSB bulunmaktadir. Ergene ilçemizdeki Avrupa Serbest Bölgesi ile birlikte 13 adet sanayi bölgesi vardır. Organize Sanayi Bölgesi olarak sayısal ve alan büyüklüğüne göre ülkemizin 2. bölgesidir. 2018 TÜİK verilerine göre, 1 milyon 29 bin 927 nüfusa sahip olan ilimizde, 346 bin 708 kişi aktif çalışan; 23 bin 565 kayıtlı işyeri ve 867 elli artı olan işyeri mevcuttur. İlimiz bu yapısıyla, sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışanların il nüfusuna oranı bakımından yüzde 33,66 ile ülkemizin, İstanbul, Ankara, Kocaeli illerinden sonra en dinamik dördüncü ilidir. İlimiz göç alan, genç nüfusu fazla, iş gücü arz ve talep, istihdam ve yatırım açısından cazip bir bölgedir” diye konuştu.

“Yüzyüze görüşme fırsatı sunacak”
İŞKUR’u tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceklerini duyuran Esen, “Tekirdağ Çalışma ve iş Kurumu Müdürlüğü olarak iş arayanlarla işverenleri buluşturacağımız, bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz, TEKİF 2019 fuarımıza işsizlerimizi, öğrencilerimizi ve bütün Tekirdağ halkını bekliyoruz. İşverenlerimiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte biz, sizleri bekliyor olacağız. Tekirdağ Kariyer ve istihdam Fuarı (TEKİF 2019), 8 Ekim’de kapılarını ziyaretçilere açacaktır. İşletmelerin, kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu ve duyacağı iş gücü açığının giderilmesi ve iş arayanlara firmaları tanıma imkânı sağlayacak olan fuar 2 gün sürecektir. 4. Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 8 Ekim9 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile Çerkezköy Belediyesi Kapalı Halk Pazar’ında olacaktır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda açılış konuşmaları, plaket töreni ve sunumlar konferans gerçekleştirilecektir. ‘İş arayanların ve işverenlerin buluşma noktası’ sloganıyla, Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Kapalı Pazar alanında düzenlenecek olan fuar boyunca, uzman kişilerce eğitim seminer, konferans, panel ve söyleşi etkinlikleri düzenlenecektir. Katılımcı firmalar, fuar boyunca, iş yerinde uygulanan ücret politikası, çalışanların eğitim seviyeleri ve profilleri, yeni alacakları iş gücünün hangi eğitim seviyesinde mesleklerden olacağı, kariyer yapma durumları gibi konularda tanıtımlarını yapacaktır. 4. Tekirdağ Kariyer ve istihdam Fuar’ında 110 özel sektör firması, 3 Sivil Toplum Kuruluşu ve 7 kamu kurumu olmak üzere toplam 120 stant açılacak” diye konuştu.
Esen, tüm Tekirdağ halkını fuara davet etti.

TEKİRDAĞ

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:23
  • AKŞAM 19:01
  • YATSI 20:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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