Beren Bebek Çocuk Akademisinde deprem tatbikatı

Tekirdağ Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde bulunan personele Hidrak şirketi tarafından yangın söndürme ve deprem tatbikatı eğitimi verildi.

Muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmak için Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde bulunan personele eğitim verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde; yangının çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında personele bilgiler aktarıldı. Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi yanında bulunan boş arazide teneke kutu içerisinde kontrollü ateş yakılarak yangın tatbikatı eğitimi alan personel düzenlenen eğitim sonrasında sınav oldu.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisindeki küçüklere büyük önem verdiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini arttırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın ve deprem durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bizim önceliğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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