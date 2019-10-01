Tekirdağ’da hamsinin kilosu 25 TL Bir hafta önce 30-35 TL'den satılıyordu

Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce 35 TL'den satılan hamsinin kilosu 25 TL’ye geriledi.

‘Denizin kuru fasulyesi’ olarak da anılan hamsinin kilosu Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Tezgahlarda hamsi satışı yapan balıkçılardan alınan bilgiye göre Tekirdağ’da fiyatların bu aralıkta seyrettiği ve hava şartlarına göre fiyatın değişebileceği ifade edildi.



Bir hafta önce 3035 TL'ydi

Tezgahta balık satan Engin Tırpancı hamsi fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hamsinin kilosu 20 lira 25 lira gün gün değişiyor. Hamsi bundan bir hafta önce ise 3035 liraydı şu durumda 2025 lira olarak seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hamsi fiyatını hava şartları belirler. Tam olarak kesin bir şey diyemeyiz. Havanın şartlarına göre hamsi bol da olabilir, az da olabilir. Fiyatlar değişebilir. İnşallah bol olur” dedi.

TEKİRDAĞ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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