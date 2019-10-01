Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir binaya doğal gaz tesisatı döşerken binadan yukarı çektiği borunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, doğal gaz tesisat firmasında işçi olarak çalışan Kadir Ç. (43), bir apartmanın 3. katına doğal gaz tesisatı döşemeye başladı. Kadir Ç., 3. katın camından doğal gaz borusunu yukarı çekmeye çalıştığı sırada farkında olmadan sokaktan geçen yüksek gerilim hattına temas ettirdi. Elektrik akımına kapılan Kadir Ç. ağır yaralanırken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbinin durduğu tespit edilen Kadir Ç., kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hemen ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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