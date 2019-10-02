Çerkezköy'de derede erkek cesedi bulundu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.



Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çorlu Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında bulunan tarladan geçen bazı vatandaşlar derede bir erkek cesedi ile karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile ceset bulunduğu dereden çıkarıldı. 2 haftalık olduğu iddia edilen ceset ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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