Eski muhtarın işyerinin camları kırıldı

Tekirdağ Malkara’da eski muhtarın işlettiği nalbur dükkanının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece yarısı camları kırıldı.

Sağlamtaş Mahallesi’nde eski mahalle muhtarı Hasan Yaman’ın işlettiği nalbur dükkanının, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından gece yarısı beton paket taşı atılarak camları kırıldı. Komşularının uyarısı üzerine dükkanına giden iş yeri sahibi Hasan Yaman, dükkanına zarar verildiği şeklinde jandarmaya ihbarda bulundu.

Saldırganın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Kimseyle sorunun olmadığını ifade eden eski muhtar Hasan Yaman, “Gece yarısı dükkanımdan geldiği söylenen ses üzerine gidip baktığımda camların kırık olduğunu fark ettim. Jandarmayı arayıp ihbarda bulundu.

Bugüne kadar kimseyle herhangi bir sorun yaşamadım. Kimseyle de bir alıp veremediğim bir şey yok. Tahminimce bunu yapanın kendini bilmezin biri olduğunu düşünüyorum. Jandarma incelemelerini yapıyor, inşallah şüpheliyi kısa sürede bulacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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