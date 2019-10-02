Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı

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İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremde kolonları çatlayan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8’lik depremde Tekirdağ'da da bazı binalarda çatlaklar oluştu. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası, kolonlarının çatlaması nedeniyle boşaltıldı.



Alana öğrenci ve hocaların girmesi yasak

Hasar gören bina tamamen boşaltılırken binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, öğrenci ve hocaların alana girmesi yasaklandı. Öğrencilerin başka bir binada eğitim göreceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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