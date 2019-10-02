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Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesinin 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur'un en büyük hayali, Tarkan konserine gitmesiyle gerçek oldu.

Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesinin 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur’un en büyük hayali, Tarkan konserine gitmesiyle gerçek oldu.
En büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söyleyen Ceydanur Koç, “Konserine gitmek istiyorum, bize çay içmeye gelsin” derken, baba İsa Koç ise “Ben Ceydanur’un her isteğini yerine getirmeye çalıştım. Çocukluğundan beri Tarkan’ı çok seviyor. Şimdi de Tarkan konserine gitmek istiyor ancak bilet bulamadığım için götüremiyorum. Sadece kızım için Tarkan konserine bilet istiyoruz. Hiç kimseden maddi bir beklentimiz, isteğimiz yok manevi olarak yanımızda olsunlar yeterli” diyerek yetkililerden yardım istemişti.
Sürekli Tarkan’ın konser videolarını izleyen down sendromlu Ceydanur’un görüntüleri izlerken yaşadığı mutluluğun yüzüne yansıdığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Koç ailesi ile iletişime geçen Tarkan’ın ekibi, Koç ailesini önceki gün düzenlenen konserde misafir etti. En büyük hayalini gerçekleştirerek ünlü sanatçı ile bir araya gelen Ceydanur büyük bir mutlululuk yaşadı. Ceydanur ile Tarkan günün anısına fotoğraf da çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

TEKİRDAĞ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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