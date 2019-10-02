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Bebek cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

İHA

Kırklareli'inde iddiaya göre bir kız çocuğunun istismar edilmesi sonucu dünyaya gelen, ardından da mezarlığa gömülen bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Bebek cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kırklareli’inde iddiaya göre bir kız çocuğunun istismar edilmesi sonucu dünyaya gelen, ardından da mezarlığa gömülen bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Mezarlığı'nda bebek cesedi bulunmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesinin 14 yaşındaki S.B. olduğunu tespit etti. Bebeği doğuran S.B. (14) ile annesi A.D.’yi gözaltına alan polis, kız çocuğunu istismar ettiği öne sürülen A.C. (18), babası E.C. (47), annesi K.C. (43), kız çocuğunun babaannesi G.D. (59) ve teyzesi S.Ö. (44) ile akrabaları S.B.’yi de gözaltına aldı.
Doğum yapan kızın annesi A.D. ifadesinde, kızının evde doğum yaptığını, ardından bebeği kızı ve kızına cinsel istismarda bulunan A.C. ile birlikte mezarlıktaki bir mezara gömdüklerini itiraf etmişti. Bu itirafın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelileri de gözaltına alarak ifadelerine başvurmuştu.
Olayın ardından bebeğin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, 7 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere sevk edildi.

TEKİRDAĞ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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