Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erbay Caddesi üzerinde seyreden Meryem K. (37) idaresindeki 59 UT 743 plakalı araç, Seda Sokak’tan caddeye bağlanmak isteyen Yakup D. (36) idaresindeki 20 H 3130 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Meryem K. ve Yakup D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meryem K. yönetimindeki otomobilin ilçe belediyesi tarafından bir süre önce Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilen ve sözleşmesi dolduğu için kiralandığı şirkete iade edilen bir araç olduğu ortaya çıktı. Sürücü Meryem K.’nın ise aracın kiralandığı şirkette muhasebeci olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç, çağrılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

TEKİRDAĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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