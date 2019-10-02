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Tekirdağ’da yaya nöbeti

İHA

Tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen yaya güvenliğini etkinliği Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımı ile Süleymanpaşa ilçesinde de düzenlendi.

Tekirdağ’da yaya nöbeti

Tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen yaya güvenliğini etkinliği Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımı ile Süleymanpaşa ilçesinde de düzenlendi.
İçişleri Bakanlığının "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda da bugün tüm Türkiye ile birlikte Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'yaya güvenliğinin nöbetindeyiz' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, öğrenciler, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili yaya geçitlerinde sürücülere broşür vererek çeşitli bilgilendirmeler yaptı.
Program kapsamında açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Karayollarında, kanunda geçiş öncelikle yayaya verilmiştir. Sürücülerimiz trafik kurallarına mutlaka uymaları gerekir çünkü trafik kuralları denenerek, uzun süre içinde tespit edilmiş ve insanımızın hem malını hemde canını korumaya dönük olarak ortaya konulan kurallardır. Kurallara uyduğumuzda ciddi anlamda kazanımlar oluyor" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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