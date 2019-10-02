Tekirda\u011f \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131, sorumluluk alan\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi \u2018\u2019Dumans\u0131z Ara\u00e7\u2019\u2019 uygulamas\u0131nda direksiyon ba\u015f\u0131nda sigara i\u00e7en 9 \u015fahsa toplam bin 377 TL idari para cezas\u0131 uygulad\u0131. Tekirda\u011f \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131, ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fclerinin t\u00fct\u00fcn kullan\u0131m\u0131n\u0131 engellemek amac\u0131yla il genelinde uygulama ger\u00e7ekle\u015ftirdi. 1 g\u00fcn i\u00e7erisinde iki farkl\u0131 zamanda ger\u00e7ekle\u015ftirilen uygulamalarda 9 s\u00fcr\u00fcc\u00fcye direksiyon ba\u015f\u0131nda sigara i\u00e7tikleri gerek\u00e7esiyle bin 377 TL para cezas\u0131 yaz\u0131ld\u0131. Toplam 151 personelin kat\u0131l\u0131m\u0131yla yap\u0131lan kontrollerde, bin 902 \u015fahs\u0131n sorgulamas\u0131 yap\u0131l\u0131rken, arama kayd\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 6 \u015fah\u0131s yakaland\u0131. Trafik y\u00f6n\u00fcnden kontrol edilen 912 ara\u00e7tan 42\u2019sine de farkl\u0131 kusurlardan dolay\u0131 toplam 23 bin 36 TL para cezas\u0131 uyguland\u0131. Ara\u00e7lardan 15\u2019i ise trafikten men edildi.