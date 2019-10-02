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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adliyede bebek bakım ve emzirme odası açıldı

İHA

Tekirdağ Adliyesinde bebek bakım ve emzirme odası hizmete açıldı.

Adliyede bebek bakım ve emzirme odası açıldı

Tekirdağ Adliyesinde bebek bakım ve emzirme odası hizmete açıldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Adliyesinde bebek bakım ve emzirme odasını açıldı. Katılımcıların kurdele kesmesi ile bebek emzirme odasının açılışı gerçekleşti.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, medeni olmanın gereği olarak bu tür odalara ihtiyaç duyulduğuna değinerek, “Medeniyetler seviyesine çıkmanın bir göstergesi olan bebek dostu sağlık kuruluşu unvanını alacak olan Tekirdağ ilinde 2. adliyemiz olan Tekirdağ Adliyemizin bebek bakım ve emzirme odasını açıyoruz. Eski dönemlerde de muhtemelen bu tip odalar vardı. Fakat bunun için düzenlenmemiş odalardı. Herhangi bir yerde annelerimiz bu ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Medeni olmanın bir gereği artık kamu kurumlarında ve özel sektörde bu tip odalar sıklıkla açılıyor. Daha işleri insani daha düzenli, daha sağlıklı, hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve korunuyor. Biz burayı Sağlık Bakanlığı ve Tekirdağ Adliyesi olarak birlikte çalıştık. Sağ olsun bağışçımız da bize destekte bulundu. Allah ondan da razı olsun. Güzel bir hale getirdik. Bundan sonra denetlemesinde de devam edeceğiz. İnşallah Tekirdağ Adliyesine de hayırlı olur diyorum” şeklinde konuştu.

“Büyük destek ve katkılarla odamızı düzenledik”
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, eksikleri imkanlar doğrultusunda gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, “20 Mart 2019 tarihinde resmi açılışını yapmış olduğumuz Tekirdağ Adalet Sarayı’nı o günden bugüne yine birçok eksiklikleri bulunuyordu. Bunları elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda gidermeye çalıştık. Yine bebek bakım ve emzirme odamızda adliyemize gelen çocuklu anneler için büyük bir ihtiyaçtı. Bize bu ihtiyaç bildirildiğinde hemen çalışmalarımıza başladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz, büyük destek ve katkı sunarak odamızı düzenledik. Yine odanın tefrişinde Avukat Mehmet İşcan abimizin de büyük katkısı oldu. Ona da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bebek bakım ve emzirme odamız geleceğimizi teminatı çocuklarımız ile annelerine ve Tekirdağ halkımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Etkinlikte Tekirdağ Adliyesine de Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu çalışmalarına yaptıkları katkılardan dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir tarafından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç'a Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Belgesi verildi.
Açılışa Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, hakimler, savcılar ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

TEKİRDAĞ

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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