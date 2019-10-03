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TESKİ’nin 2 bin 700 kilometrelik altyapı çalışması MARUF19’da konuşuldu

İHA

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul Kongre Merkez'inde gerçekleştirilen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF 19) programına katıldı. Programda konuşan Genel Müdür İçöz, TESKİ olarak 2 bin 700 kilometre altyapı yapıldığını ifade ederek, "Türkiye geneli Büyükşehirler arasında bu büyük bir başarıdır" dedi.

TESKİ’nin 2 bin 700 kilometrelik altyapı çalışması MARUF19’da konuşuldu

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul Kongre Merkez’inde gerçekleştirilen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF 19) programına katıldı. Programda konuşan Genel Müdür İçöz, TESKİ olarak 2 bin 700 kilometre altyapı yapıldığını ifade ederek, “Türkiye geneli Büyükşehirler arasında bu büyük bir başarıdır” dedi.
Ulusal düzeyde gerçekleştirilen etkinlikte, 5 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı yer aldı. Ana başlığın “Çözüm Üreten Kentler” olduğu forumda, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlerinin de yer aldığı etkinlikte "Geleceğin Kentlerinde Altyapı Sorunları ve Çözümleri" konulu sunum gerçekleştirdi.
Su kalitesini korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor
Toplantıda konuşan TESKİ Genel Müdürü İçöz; “Günümüzde kentlerin gelişmişlik düzeyleri araştırılırken en belirleyici kriterlerden biri altyapı olarak değerlendirilmektedir. Altyapı öncelikli olarak, su ve kanalizasyon hizmetleriyle beraber anılarak, içme suyu altyapısı ve kanalizasyon altyapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. TESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında kurulmasıyla birlikte önem verdiği konuların başında, halka sağlıklı içme suyu sunmak olmuştur. Ayrıca su kalitesini korumaya yönelik çalışmalar sürekli devam etmekte olup, Tekirdağ ilimiz musluktan akan suyun içilebildiği ender kentler arasındaki yerini korumaya çalışmaktadır. TESKİ tarafından kentte kıt olan su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacıyla yeni bilişim teknolojileri kullanılarak, suyun akıllı yönetimine yönelik önemli adımlar atılmıştır. SCADA, CBS, Yeni Nesil Abone Yönetimi gibi uygulamalar, mevcut su yönetiminin yanında, geleceğe yönelik sağlıklı içme ve kullanma suyu temini ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde iyileştirme sağlanması açısından da önem taşımaktadır” dedi.
“Suların yer altı kaynaklarından alınması ciddi boyutlarda enerji tüketimine yol açmaktadır”
“Tekirdağ ilimizde su kaynaklarımızın yaklaşık yüzde 85’ini yer altındaki su kuyularından, sadece yüzde 15’ini yüzeysel sulardan yani barajlardan sağlıyoruz” diyen İçöz, “Tekirdağ genelinde içme suyu konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Biz bu sıkıntılarımızı DSİ’ye çeşitli defalar yazarak dile getirdik ve getiriyoruz. Bizim DSİ’den istediğimiz Tekirdağ ilinde hızla artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kömürköy, Kızılağaç ve Balabanlı barajlarının yanında, İnecik ve Dedecik barajlarının acil olarak yapılması gerekiyor. Suların yer altı kaynaklarından alınması ciddi boyutlarda enerji tüketimine yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.
2 bin 700 kilometrelik altyapı çalışması
Konuşmasının sonunda yeni kurulan bir kurum olunmasına rağmen, toplamda TESKİ olarak 2 bin 700 kilometre altyapı yapıldığını dile getiren TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, “Türkiye geneli Büyükşehirler arasında bu büyük bir başarıdır” diye konuştu.
Tüm konuşmacı ve katılımcılara teşekkür eden TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, program sonunda, Moderatör Prof. Dr. Rafet Bozdağan, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.

TEKİRDAĞ

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:20
  • AKŞAM 18:58
  • YATSI 20:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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