Okurlardan yo\u011fun ilgi g\u00f6ren \u2018Elveda Rumeli\u2019 roman\u0131, g\u00f6zden ge\u00e7irilmi\u015f metni, yenilenen tasar\u0131m\u0131 ve 5. bask\u0131s\u0131yla okurlar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Tekirda\u011fl\u0131 Roman Yazar\u0131 Ramis \u00c7\u0131nar\u2019\u0131n, ya\u015fanm\u0131\u015f olaylardan esinlenerek kaybedilmi\u015f Rumeli topraklar\u0131nda k\u00f6kl\u00fc bir ailenin ve \u00e7evresindeki insanlar\u0131n Balkan Sava\u015flar\u0131, I. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 ve g\u00f6\u00e7lerle birlikte de\u011fi\u015fen hayatlar\u0131n\u0131 anlatt\u0131\u011f\u0131 \u2018Elveda Rumeli\u2019 roman\u0131 ilgi g\u00f6rm\u00fc\u015f ve 4 bask\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. Bask\u0131s\u0131 t\u00fckendi\u011fi i\u00e7in piyasada bulunmayan kitab\u0131n 5\u2019inci bask\u0131s\u0131 da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \u2018Elveda Rumeli\u2019 kitabevleri ve internet ma\u011fazalar\u0131 \u00fczerinden kitapseverlere ula\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Balkan Trajedisini Anlatt\u0131 \u0130lk bask\u0131s\u0131 I. Balkan Sava\u015f\u0131\u2019n\u0131n ba\u015flay\u0131\u015f\u0131n\u0131n 100. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc olan 8 Ekim 2012\u2019de yay\u0131mlanan \u2018Elveda Rumeli\u2019, 93 Harbi olarak bilinen 187778 Osmanl\u0131Rus Sava\u015f\u0131\u2019yla birlikte ba\u015flay\u0131p g\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar aral\u0131klarla devam eden Balkan g\u00f6\u00e7lerinden ya\u015fanm\u0131\u015f bir kesit sunuyor. Bir ailenin hik\u00e2yesi \u00fczerinden Osmanl\u0131\u2019n\u0131n \u00e7\u00f6k\u00fc\u015f\u00fc, Rumeli\u2019de ya\u015fanan sava\u015flar, g\u00f6\u00e7ler, g\u00f6\u00e7 etmeyip geride kalanlar, T\u00fcrkiye\u2019nin ve Balkanlar\u0131n tarihini ilgilendiren \u00f6nemli olaylar ele al\u0131n\u0131yor. Kitapta ayr\u0131ca ac\u0131c\u0131 bir anlat\u0131m ve zengin betimlemelerle eski zamanlarda ya\u015fam tarz\u0131, g\u00fcnl\u00fck hayat ve gelenekler belgesel tad\u0131nda okuyuculara sunuluyor. Folklorik bir niteli\u011fe sahip olan kitap okurlardan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ilginin yan\u0131 s\u0131ra Balkanlarla ilgili akademik makalelere de konu oldu.