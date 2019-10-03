Pazardaki hileli satışa tezgah kapatma cezası

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yaptığını tespit ettiği 2 pazarcının tezgahını kapattı.

Semt pazarlarında gün boyunca denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde hileli mal satan pazar esnafına 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tezgah açmama cezası verdi.

Yapılan denetimlerde hileli mal satan pazar esnafına 1 hafta süre ile tezgah açmama cezası verirken zabıta ekipleri tezgah açılan yere bir pankart asarak ceza nedenini vatandaşlara duyurdu. Kapatılan tezgahlarda asılan pankartta şu ifadelere yer verildi: “Burada satış yapan esnaf vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır.”

Vatandaşlar ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

TEKİRDAĞ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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