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Ergene Velimeşespor lideri konuk ediyor

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Ergene Velimeşespor, ligin 6. hafta müsabakasında Ergene Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Van Spor'u konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Ergene Velimeşespor lideri konuk ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Ergene Velimeşespor, ligin 6. hafta müsabakasında Ergene Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Van Spor'u konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 15.30’da başlayacak.
Ergene Velimeşespor bu hafta sonu kendi sahasında ligde zirvede bulunan Van Spor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı Etimesgut Belediyespor mağlubiyeti ile kapatan mavibeyazlılar ligin 6. haftasında karşılaşacağı Van Spor mücadelesini kazanarak mağlubiyeti unutturmak istiyor. Ligde oynamış olduğu 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Ergene Velimeşespor toplamış olduğu 7 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. Bu müsabakalarda rakip kalelere 8 gol atan Ergene Velimeşespor kendi kalesinde 9 gol gördü. Ligde lider durumda bulunan Van Spor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek isteyen mavibeyazlılar taraftarlarına güzel bir galibiyet yaşatmak istiyor.

TEKİRDAĞ

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:20
  • AKŞAM 18:58
  • YATSI 20:17
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