Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tekirdağ İl Jandarma ekipleri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca bağımlılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde temin ederek piyasaya sattıkları tespit edilen 3 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1,5 kilo esrar, 1 kilo bonzai, 380 gram sentetik hap, 110 gram eroin ve 200 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu belirtilen E.B., K.D., ve B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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