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Türkiye’de her 3 kişiden ,Marmara’da her 5 kişiden biri obez Ömrü kısaltan etken obezite

İHA

Sağlık Bakanlığınca devlet hastaneleri bünyesinde açılan obezite merkezlerinin 16.'sı Çorlu Devlet Hastanesinde açıldı. Hastaneye başvurarak merkezden hizmet alan danışanlar haftanın 2 günü spor eğitmenleri eşliğinde aerobik yaparak fazla kilolarından kurtuluyor.

Türkiye’de her 3 kişiden ,Marmara’da her 5 kişiden biri obez Ömrü kısaltan etken obezite

Sağlık Bakanlığınca devlet hastaneleri bünyesinde açılan obezite merkezlerinin 16.’sı Çorlu Devlet Hastanesinde açıldı. Hastaneye başvurarak merkezden hizmet alan danışanlar haftanın 2 günü spor eğitmenleri eşliğinde aerobik yaparak fazla kilolarından kurtuluyor.
Çorlu Devlet Hastanesi Obezite Merkezinin faaliyetleri ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Çağatay Onar, "Çorlu Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığımızın talimatı ve yetkilendirmesi üzerine 10 ay önce kuruldu obezite tedavi merkezi” dedi.
Merkezin yaklaşık 300 danışan hastası olduğunu kaydeden Onar, “300 danışanın verdikleri ortalama kilo 10 civarında. Vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 10’unu verdirmeyi başardık 10 ayda. Bu durum hastalarımızın pozitif olarak sosyalleşmesine hem de psikolojik olarak rehabilitasyonuna çok önemli katkılarda bulundu. Önümüzdeki dönemde bunu genel sağlık üzerine etkisini de görmüş olacağız. İnşallah 5 6 yıl sonra sağlık açısından sonuçlarını çok daha müspet bir bicinde görme fırsatını yakalayacağız” diye konuştu.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir Sağlık ise, bakanlığının kronik hastalıklarla mücadele programı içerisinde obezitenin çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti.
Obezite pek çok hastalığın ön habercisi ya da hastalığın ağırlaştırıcısı bir sebep diyen Becerir, “Hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, onun dışında pek çok ortopedik ve beyin cerrahisi hastalığının da daha kuvvetlendirici bir etkeni. Ömrü kısaltan bir etken. Bu sebepten dolayı sağlıklı bir toplum oluşturulması amacıyla obeziteyle mücadele çok önemli. Biz ne kadar iyi obeziteyle mücadele edersek Türk toplumunun saha sağlıklı olması, ileride yaşam kalitesinin daha yüksek olması, hastanelere daha az başvurması amaçlanıyorsa tabii ki obeziteyle mücadele etmemiz lazım. Obezite engellendiği zaman, ki çok rahat kontrol edilebilen bir hastalık, pek çok hastalıktan da otomatikman kurtulmuş olacağız. Hem hastalarımız sağlık olarak daha iyi olacak hem de ülke ekonomisi gereksiz harcamalardan kurtulmuş olacak, o kaynaklar daha güzel alanlara kayacak” şeklinde konuştu.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı da olan obezite merkezi sorumlusu dahiliye uzmanı Dr. Rengin Altınok, “Obezite vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı derecede yağ birikmesidir. Türkiye’de obezite görülme oranı yüzde 23 olup her 5 kişiden biri obezdir. Marmara Bölgesi’ni incelediğimizde bu oran yüzde 30.7 olup ortalamanın çok üzerindedir ve her 3 kişiden biri obezdir ki bu nedenle Sağlık Bakanlığımız obezite merkezlerine çok önem vermektedir."
Bölgedeki her üç kişiden birinin obez olması ile merkezin öneminin de ortaya çıktığını aktaran Altınok, “Danışanlarımız Çorlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Münir Alkan binasındaki birimimize bireysel olarak başvuruyorlar ve kayda alındıktan sonra onları dahiliye uzmanı, kardiyoloji uzmanı, genel cerrahi uzmanı, psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları tek tek değerlendiriyor. Uygun olan danışanlarımızı diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve sosyal çalışmacıdan oluşan profesyonel ekibimiz eşliğinde bir yıllık programa dahil ediyoruz ve bu programda bireysel terapi, grup terapisi, grup aktivitelerine katılıyorlar. Amacımız yaşam şekli değişikliği olduğu için ilçe spor müdürlüğü ile bir protokol imzaladık ve spor eğitmeninin gözetiminde haftanın iki günü ikişer saat hastalarımız kendi rahatsızlıkları göz önüne alınarak planlı, programlı olarak egzersiz yapıyorlar” diye konuştu.
Merkezin danışanlarından olan ve Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda düzenlenen egzersiz programlarına katılan Zekiye Arıcan, "Çok mutluyum bu etkinliklere katıldığım için hem kilomdan hem de hastalıklarımdan kurtuldum. Üç buçuk ayda 19 kilo verdim” dedi.
Semra Arslan adlı danışan ise "Buraya 10 ay önce başladım, 12 kilo verdim. Çok mutluyum. Dizlerim çok ağrıyordu. Acil kilo vermemi söyledi doktorlarımız, verdim, çok mutluyum. Burada hem eğleniyoruz hem sağlığımıza kavuşuyoruz. Kilolu bayanlara sesleniyorum. Lütfen müracaat etsinler” diye konuştu.

TEKİRDAĞ

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:56
  • YATSI 20:15
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