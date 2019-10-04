Ticari araçla tır çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevre yolunda ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Muratlı çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. Talip Ç. idaresindeki 59 NE 255 plakalı ticari araca G.K. yönetimindeki 42 EDL 73 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Talip Ç.’ye ilk müdahale oy yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü sedyeye konularak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri, yolun güvenliğini sağladı. Yangın ve patlama ihtimaline karşın itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:56

YATSI 20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.