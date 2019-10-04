Anaokulu öğrencilerinden Ergene Belediyesi hayvan bakımevine ziyaret

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi’nde eğitimöğretim gören anaokulu öğrencileri Ergene Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret ederek sokak köpeklerini yerinde gördü ve hayvan sevgisini tanıdı.

Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan ve belediye tarafından yaptırılarak çalışan annelerin hizmetine sunulan Beren Bebek Çocuk Akademisi öğrencileri belediyeye ait Velimeşe Mahallesi’nde yer alan geçici hayvan bakımevini ziyaret etti. Öğretmenleri nezaretinde hayvan bakımevine gelen öğrencileri bakımevi görevlileri ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve başkan yardımcıları Mehmet Cebeci ile Yüksel Baydarlı karşıladı.

Ergene Belediyesinin henüz çok yeni bir belediye olmasına karşın daha ilk döneminde geçici hayvan bakımevini yaptığını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “19 dönüm alan üzerine kurulu geçici hayvan bakımevinin 3 dönümü aktif olarak kullanılıyor. Bu alanda gerekli tedavilerini yaptığımız hayvanları gerekli tüm bakımları tamamlanınca yeniden doğal ortamlarına kavuşturuyoruz. Dünya Hayvan Hakları Günü münasebetiyle belediyemizin bünyesindeki çocuk akademisinde eğitim gören çocukların hayvan sevgisini kazanmaları için bu programı tertipledik. İlerleyen dönemlerde çocukların daha farklı hayvanları da tanımasına imkan sağlamak için geçici hayvan bakımevinin bulunduğu alanda çalışmalar yapacağız” dedi.

TEKİRDAĞ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

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