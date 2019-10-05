İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

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Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ’dan ve Keşan’dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yan yolda suyla kaplanan zeminde arıza yapan araçlar yolda kaldı.

İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.

Karayolları ekipleri, yolun açılması yoğun çaba sarf ediyor.

TEKİRDAĞ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:54

YATSI 20:13

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