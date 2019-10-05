Geceyi şimşekler aydınlattı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği şeklindeki meteorolojik uyarıların ardından gece boyu etkili olan şimşekler Çorlu’da geceyi adeta gündüze çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü’nün Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile ilgili olarak yoğun yağış uyarısı yapmasının ardından Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde hortum ve sağanak yağmur etkili olurken Çorlu ilçesinde ise bir biri ardına çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Sağanak yağmur uyarısına karşın yoğun yağmurun yaşanmadığı Çorlu’da şimşekler adeta bir görsel şölene dönüştü. Peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

TEKİRDAĞ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

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