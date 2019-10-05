Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 34 FZK 72 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarptı.
Kaza sonra araçlarda bulunan yolculardan 2 kişi hafif yaralandı.
TEKİRDAĞ
05 Ekim 2019 Cumartesi
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