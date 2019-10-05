Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Sağanak ve fırtına etkili oluyor

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyüzünde çakışan şimşekleri geceyi gündüze çevirdi.

Bir vatandaşın telefonla çektiği görüntüde, şimşeklerin çakışması sonucu gecenin her yeri aydınlattığı gözleniyor. Dolu ve sağanak yağış ilçede aralıklarla etkisini gösteriyor.

TEKİRDAĞ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:54

YATSI 20:13

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