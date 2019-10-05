Sağlıklı yaşam için yürüyüş

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Tekirdağ Muratlı Toplum Sağlığı Müdürlüğü tarafından 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Muratlı Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe ellerinde ‘Sağlık için yürüyoruz’, ‘Her gün 10 bin adım’, ‘Sağlığın için adım atmaya var mısın?’, ‘Her gün 30 dakika yürüyoruz’ gibi pankartlarla destek veren öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Hareketli yaşamın önemini vurgulayan Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, fiziksel aktivitenin sağlık açısından yararlarını anlattılar ve yürüyüş ve egzersiz etkinliğine katılan herkese teşekkür ettiler.

TEKİRDAĞ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

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