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2019-Yıldırım Seferberlik Tatbikatı sona erdi

İHA

Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Beşiktepe Kışlası'nda gerçekleştirilen 2019Yıldırım Seferberlik Tatbikatı sona erdi.
8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Beşiktepe Kışlası'nda gerçekleştirilen 2019Yıldırım Seferberlik Tatbikatı sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi. Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.
Sonrasında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Protokol üyeleri tarafından 2019Yıldırım Tatbikatına katılım sağlayan, katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve başarılı yedek personellere takdir belgeleri ve hediye takdim edildi.
“Ordumuzun her duruma hazır olduğu dosta düşmana gösterilmiştir”
Terhis Töreninde konuşan Vali Yıldırım, “Devletler, varlıklarını devam ettirmek için belirli bir askeri araç gereç sayısına ve belli bir asker sayısına sahip olmak zorundadır. Türk Ordusu, her zaman güçlü bir ordu olmuştur. Bulunduğu coğrafya ve geçirdiği tarihsel süreçler nedeniyle güçlü olmak durumundadır. Milletler, orduların gücü oranında siyasi arenada söz sahibi olurlar. Bu yüzden ülkemiz, ordusuna her zaman gereken önemi vermiştir. Askerlik görevi, Türk vatandaşlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu vatan hizmeti, sınırlarımızın korunması, ülke içerisinde huzurun sağlanması ve aynı zamanda tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak yaşamını sürdürebilmesi adına gereklidir. Türk Milleti, askerlik görevini vatan borcu olarak görmüş, her zaman yüce bir vazife olarak bakmıştır. Bu vazife uğruna ölmeyi göze almış ve bu vazife uğruna ölmek her zaman yüce bir mertebe olarak görülmüştür. Bu millet, ülkesine saldırı olduğunda kaçmak veya mülteci olmak yerine savaşmayı göze alır. Bu yüce ruh, Türk milletinin bağımsızlık duygusu ve vatan aşkının bir sonucudur. Askerlik vazifesi, yüce dinimiz İslam’ında emridir. Nitekim Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde ‘Allah yolunda bir gün hudut nöbeti tutmak, dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır’ buyurarak askerliğin dinimizdeki yerini en güzel biçimde ifade etmiştir. Sizler, askerlik görevinizi yerine getirerek hem vatan borcunuzu hem de yüce dinimizin emrini yerine getirmiş oldunuz. Terhis olduktan sonra mesleğinizle, meşgul olduğunuz işlerde bu vatana hizmet etmeye devam edeceğinize inanıyorum. Birkaç gündür İlimizde Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata katılan tüm personele teşekkür ediyorum. Tatbikatlar, yurdun savunulmasında oldukça önemlidir. Tatbikatta askeri teçhizatımız ve askeri personelimiz denenmiştir. Savaş ve seferlik gibi bir durum yaşamadan gerekli önlemler alınmış, ordumuzun her duruma hazır olduğu dosta düşmana gösterilmiştir. Bu vesileyle askerlik görevini yerine getiren askerlerimize sivil hayatlarında başarılar diliyorum. Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Daha sonra Garnizon Komutanı Tank Kur. Alb Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu bir konuşma yaptı.
Törene, Vali Yıldırım’ın yanı sıra 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, Garnizon Komutanı Tank Kur. Alb Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve davetliler katıldı.
Tören, Yıldırım 2019 tatbikatına katılan askerlerin geçiş töreninin ardından sona erdi.

TEKİRDAĞ

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:18
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:13
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