Elektrik kaçağı hayvanları telef etti

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Tekirdağ’da elektrik direğindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Pınarca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kadir Tezcan’a ait 2 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını otlatmak için meraya salan Mevlide Tezcan, elektrik direğinin yanından geçen hayvanların bir anda yere yığıldığını fark etti. Mevlide Tezcan’ın çığlığını duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek hayvanları kurtarmaya çalıştı. Mahallelinin çabası sonuçsuz kalınca iki büyükbaş hayvan telef oldu.



Fenalık geçirdi

Hayvanlarının cansız bedeni ile karşı karşıya kalan Mevlide Tezcan fenalaşarak yere yığıldı. Tezcan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Telef olan hayvanlar ise olay yerine gelen kepçe ile mahalle dışına taşınarak toprağa gömüldü.

TEKİRDAĞ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:40

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