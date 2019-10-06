Tamir yaparken çiftlik yandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaynak tamiri yapıldığı sırada çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacahalil Mahallesi yakınlarında Tezcan Akyörük’e ait çiftliğin açık besi bölümünde kaynak tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı. Tutuşan balyaların alev alev yanması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Yangın sonucu açık besi bölümü zarar görürken, yaklaşık 500 balya saman da kül oldu.

TEKİRDAĞ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:53

YATSI 20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.