Trakya’daki aydınlatma sistemi yenilendi 45 bin 267 armatür yenilendi TREDAŞ Trakya’nın sokak lambalarına yeniden hayat verdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde armatürleri yenileyerek bu illerdeki enerji tasarrufuna büyük katkı sağladı. 45 bin 267 armatürü değiştiren TREDAŞ, 3 ildeki aydınlatma sistemlerini tamamen yenilemiş oldu.

Hizmet sahasında müşteri memnuniyetini ön plana alarak, modern bir teknolojik altyapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde kullanılan armatürleri yeniledi. Dönüşüm kapsamında Edirne’de 12 bin 614, Kırklareli’nde 11 bin 429, Tekirdağ’da 21 bin 224 armatür yenilenmiş oldu. TREDAŞ, proje kapsamında hedeflediği dönüşümü, faaliyet gösterdiği Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yüzde 100 oranda tamamladı.

Daha önce üç ilde de kullanılan, sokak ve yolları aydınlatan cıva buharlı ampul takılan armatürlerin kullanımı bu değişiklikle sona erdi. Böylece yeni dönemde daha uzun ömürlü kullanım sağlayan yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul ve armatürlerin kullanımına geçilmiş oldu. Önümüzdeki dönemde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da TREDAŞ ekiplerince montajları tamamlanan bu yeni aydınlatma sistemi kullanılacak. Sodyum buharlı ampul ve armatürler, cıva buharlı ampul ve armatürlere göre daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra, enerji tasarrufuna da katkı sağlıyor.

TEKİRDAĞ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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