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Şentop: Sınırlarımızın bitişiğinde terör oluşumuna müsaade etmeyeceğiz

DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınırlarımızın hemen bitişiğinde terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kararlılık içindeyiz. Oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı zaman Türkiye, sınır ötesi operasyonla bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınırlarımızın hemen bitişiğinde terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kararlılık içindeyiz. Oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı zaman Türkiye, sınır ötesi operasyonla bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin (NKÜ) 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Şentop, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Suriye'de yaşanan çatışmanın altında esasen Batı'nın 1'inci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu ama gerçekleştiremediği hedefler yatmaktadır" diyen Şentop, şöyle devam etti: 
"Onlar Türkleri, Orta Anadolu'da toplayıp güneydoğusunda ve kuzeydoğusunda 2 devlet kurmak arzusundaydılar. 100 yıl önce Türkiye, çok zor şartlar altında yarım asırdan fazla bir zaman kesintisiz devam eden savaş sonrasında ekonomik yıkım, nüfus kaybı, toprak kaybı içinde çok ağır şartlardayken bu projeye 'hayır' demiş, diyebilmiş ve o kadar ağır şartlarda olmasına rağmen savaşarak bu projeyi uygulanamaz hale getirmiştir. 100 yıl sonra bugün de Türkiye aynı kararlılıkta Misak-ı Milli sınırları içinde böyle bir operasyona, bir ameliyata müsaade etmeyeceğini kesinlikle ve yüksek dille dünyaya haykırmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan Irak ve Suriye'deki asayişsizlik ve ekonomik siyasi bakımdan yönetilemez bir devlet olma imkanını, fırsatını; Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütüne ara açmak için istismar ettiler, kullandılar. Türkiye uzun zamandır Suriye'de özellikle bir terör örgütünün yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz örgütün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğini uzun zamandır söylüyor. Türkiye'nin maksadı sınırları ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir. Türkiye'nin maksadı sınırlarının dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemektir." 
'BUNU GERÇEKLEŞTİRECEK GÜÇTE VE KARARLILIKTAYIZ'
'Güvenli bölge' oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin, o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğunun altını çizen Şentop, "Bunun nasıl sağlanacağı önemlidir. Türkiye bu konuda müzakereler, görüşmeler yoluyla hareket etmeyi her zaman tercih etmiştir; bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu başarılı olmadığı takdirde sınır ötesi operasyon da dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye düşünmekte, planlamakta veya gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kararlılık içindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım. Ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerin de fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var; arındırılmadığı zaman Türkiye, sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" diye konuştu. 
Akademik yıl açılışında ilk dersi veren TBMM Başkanı Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından 'elif' tablosu ve bir öğrencinin yağlı boya çalışması hediye edildi.

TEKİRDAĞ

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:51
  • YATSI 20:10
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