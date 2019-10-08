‘TREDAŞ Gönüllüleri’nden arıza servisine sürpriz ziyaret

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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (TREDAŞ) bağlı ve gönüllülük esaslı görev alan çalışanların oluşturduğu "TREDAŞ Gönüllüleri" ekibi, Hayrabolu’daki arıza servisine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik altyapı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) bünyesindeki “TREDAŞ Gönüllüleri”, sahada görev yapan teknik ekiplere moral ziyaretleri düzenliyor. TREDAŞ bünyesinde 2016 yılında kurulan ve gönüllülük esaslı görev alan çalışanların oluşturduğu TREDAŞ Gönüllüleri ekibi son olarak Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çeneköy’de görevleri başındaki arıza servisi çalışanlarını ziyaret ederek moral verdi. Ziyarette arıza ekibine tatlı ikramında bulunan TREDAŞ Gönüllüleri, benzer ziyaretler gerçekleştirerek ekipleri sahada yalnız bırakmıyor.

TEKİRDAĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:42

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