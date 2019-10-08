40 bin TL’lik vurgun güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

40 bin TL’lik vurgun güvenlik kamerasında

İHA

Tekirdağ'da inşaat halindeki bir binaya girerek yaklaşık 40 bin TL değerinde elektrik kablosu ve çeşitli malzemeleri çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

40 bin TL’lik vurgun güvenlik kamerasında

Tekirdağ’da inşaat halindeki bir binaya girerek yaklaşık 40 bin TL değerinde elektrik kablosu ve çeşitli malzemeleri çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.
Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. İnşaat halindeki bir binanın zemin katına zorla giren iki hırsız, saniyeler içerisinde maddi değeri yüksek elektrik kabloları ve teçhizatı çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mal sahibi Dursun Doğan yaklaşık 40 bin TL değerindeki malzemelerinin bulunması için şikayette bulundu. Doğan’ın şikayeti üzerine emniyet ekipleri düğmeye bastı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından isimlerinin F.K. ve B.Y. olduğu öğrenilen iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

TEKİRDAĞ

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hibe başvurularında ücretsiz danışmanlık ve proje hazırlama hizmeti
YEREL HABERLER Hibe başvurularında ücretsiz danışmanlık ve proje ...
‘TREDAŞ Gönüllüleri’nden arıza servisine sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER ‘TREDAŞ Gönüllüleri’nden arıza servisine sürpriz ...
Ağaç dallarını sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ağaç dallarını sanata dönüştürüyor
Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı Servis minibüsü yoldan çıkıp devrildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı Servis ...
Şentop: Sınırlarımızın bitişiğinde terör oluşumuna müsaade etmeyeceğiz
YEREL HABERLER Şentop: Sınırlarımızın bitişiğinde terör oluşumuna ...
TESKİ Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER TESKİ Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
TBMM Başkanı Şentop’tan sınır ötesi operasyon açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Türkiye’nin maksadı sınırın ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir” “Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım” “1. Dünya Savaşı bitmemiştir” “Türkiye sınır ötesi operasyonu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır” "PYD/YPG’nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğimizi uzun zamandır söylüyoruz"
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop’tan sınır ötesi operasyon ...
Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli
YEREL HABERLER Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli
Tezgahındaki kavunları deleni gizli kamerayla tespit etti
YEREL HABERLER Tezgahındaki kavunları deleni gizli kamerayla tespit ...
Sarıkurt: "Çorlumuz için STK'lar ile omuz omuza"
YEREL HABERLER Sarıkurt: "Çorlumuz için STK'lar ile omuz omuza"
Eğlenceli etkinlikler ile miniklerin becerileri artıyor
YEREL HABERLER Eğlenceli etkinlikler ile miniklerin becerileri ...
Yaşlı adamın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Van ve Çerkezköy OSB Meslek Liseleri arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Van ve Çerkezköy OSB Meslek Liseleri arasında ...
6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı
YEREL HABERLER 6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ...
Tekirdağ’da intihar girişimi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da intihar girişimi
Gümrükçülere 'rüşvet' operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Gümrükçülere 'rüşvet' operasyonu: 18 gözaltı
Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Depremde okulları hasar gördüğü için başka okula geçen öğrencilere moral etkinliği
YEREL HABERLER Depremde okulları hasar gördüğü için başka okula ...
Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı Her gün yüzlerce kavunu delinen esnaf, gerçeği güvenlik kamerasından gördü
YEREL HABERLER Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız Komşusuna ...
Trakya’daki aydınlatma sistemi yenilendi 45 bin 267 armatür yenilendi TREDAŞ Trakya’nın sokak lambalarına yeniden hayat verdi
YEREL HABERLER Trakya’daki aydınlatma sistemi yenilendi 45 bin 267 ...
Tamir yaparken çiftlik yandı
YEREL HABERLER Tamir yaparken çiftlik yandı
Tekirdağ sahilinde “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi
YEREL HABERLER Tekirdağ sahilinde “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” ...
Elektrik kaçağı hayvanları telef etti
YEREL HABERLER Elektrik kaçağı hayvanları telef etti
Ömer'in hastalığına 4 yıldır teşhis konulamıyor
YEREL HABERLER Ömer'in hastalığına 4 yıldır teşhis konulamıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X