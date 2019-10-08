Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı

Tekirdağ Malkara’da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.
Malkara Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Karacagür Mahallesi’nin güvenlik kameraları, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Beton parçasıyla demir direğe monte edilmiş kameraların devrilmesi, rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Karacagür Mahallesi giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.
TEKİRDAĞ
08 Ekim 2019 Salı
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