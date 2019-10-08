Okul görevlisi, deprem anında kas hastası çocuğu sırtında taşımış

MARMARA Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Mektebim Okulu'nda görevli Ferdi Barut'un, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Ata Ilıca'yı (8) sırtına alıp, dışarı çıkardığı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Ilıca ailesi, hasta çocuklarını sırtında taşıyan Barut'a teşekkür etti.

Marmara Denizi'nde 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin yoğun olarak hissedildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Mektebim ilkokulu'nda öğrenim gören SMA Tip 3 hastası Ata Ilıca büyük korku yaşadı. Bu sırada okul çalışanı Ferdi Barut, depreme sınıfta yakalanan Ilıca'yı fark etti. Ferdi Barut'un, küçük Ata'yı sırtına alarak dışarı çıkardığı görüntüleri okulun kameralarına yansıdı.

AİLE DUYGULANDI

Deprem sonrasında çocuklarının durumu öğrenmek için okulu arayan Ayten ve Aytaç Ilıca çifti, okul yönetiminin çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenmeleri üzerine okula geldi. Deprem sırasında, çocuklarının görevli Ferdi Barut tarafından sırtında dışarı çıkarıldığını gören çift, güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken duygusal anlar yaşadı. Okula gelen aile hem okul yönetimine hem de çocuklarını sırtında taşıyan Ferdi Barut'a teşekkür etti. Baba Aytaç Ilıca, "Ata eksi birinci kattaydı. Ferdi kardeşimiz Ata'yı sırtına alarak dışarıya çıkardı. Bu olay bizi çok duygulandırdı. Biz de kendisine teşekkür etmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir davranış sergilemiştir" dedi

'GÖREVİMİ YAPTIM'

Okul çalışanı Ferdi Barut, Ata'yı gördüğünü ve hemen sırtına alarak dışarıya çıkardığını belirterek, "Çalıştığım anda Ata'yı gördüm. Ata başta çekingenlik gösterdi. Ben de kendisini sırtıma alarak dışarıya çıkardım. Bir arkadaşı da arabasını getirdi. Ben değil kim olsa aynısı yapardı" diye konuştu.





TEKİRDAĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:42

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