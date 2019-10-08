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Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı açıldı Vali Yıldırım: "Bizim sanayicimiz para kazanmaktan daha ...

İHA

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı Çerkezköy ilçesinde kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bizim Sanayicimiz para kazanmaktan, ekonomiyi yükseltmekten, ihracat yapmaktan daha fazla bu toplumun temel taşı olan aileye dokunuyor. Sanayicilerimizin asıl alkışlanması gereken yönü budur" dedi.

Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı açıldı Vali Yıldırım: "Bizim sanayicimiz para kazanmaktan daha fazla bu toplumun temel taşı olan aileye dokunuyor"

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı Çerkezköy ilçesinde kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bizim Sanayicimiz para kazanmaktan, ekonomiyi yükseltmekten, ihracat yapmaktan daha fazla bu toplumun temel taşı olan aileye dokunuyor. Sanayicilerimizin asıl alkışlanması gereken yönü budur” dedi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen; “İşletmelerin kısa ve orta vadede iş gücü ihtiyacını gidermek, istihdam ortamı oluşturmak, İŞKUR’un tanıtımı için bu fuarı düzenlemiş bulunmaktayız. Fuarlar sırasında çeşitli seminerler ve sunumlar gerçekleştirilmekte, istihdam olanakları ile ilgili bilgiler verilmektedir. İş arayan ve işverenleri buluşturma mantığıyla uzman kişilerce eğitim, seminer, konferans ve panel düzenlenecektir. Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı’na 110 özel firma, 3 kamu kurumu, 7 de STK stant açacak. Ve toplamda 120 stant açılacaktır. Ve bu fuarda ihtiyaç duyulan mavi ve beyaz yaka ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır. Tekirdağ’ın hava, deniz, demiryolu ve kara ulaşımıyla önemli illerden biri olduğunu dile getiren Esen; “Tekirdağ ilimiz hava, deniz ve kara ulaşımına sahip 5 ilden biridir. Yunanistan ve Bulgaristan’a yakındır. Elimizde bir adet Avrupa Serbest Bölgesi toplam üzere 13 adet OSB bulunmaktadır. Bu avantajlarımızı TÜİK verileri de istihdam da önemli noktada olduğumuzu göstermektedir. TÜİK verilerine göre bölgede istihdama en yüksek katılım olan yer Tekirdağ bölgesidir. İŞKUR, işsizlikle mücadelede kapsayışı tedbirleri ile uluslararası düzeyde lider bir kurum olmak amacıyla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Piyasanın ihtiyacını giderip, iş gücünü arttırmak temel vizyonumuzdur. Kariyer ve istihdam fuarları çok önemlidir. Bu fuardan beklentimiz işletmelerin ihtiyaç duyduğu işgücü ihtiyacının giderilmesidir. Bu vesileyle uzun vadede işsizliği azaltmaya katkıda bulunacağına inanmaktayız. Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı’nın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, bu fuar alanını bize en iyi şekilde teslim eden Çerkezköy Belediye Başkanımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

"Tüm kurumlarımızla birlik içinde çalıştık"
Sonrasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Ayhan Arslan, oda olarak istihdama katkı amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu yılın başında TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımızın iş dünyasına çağrısı sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 başlatıldı. Yeni istihdamın SGK primine, vergisine destek ve kısa çalışma ödeneği gibi 3 ana başlıkta toplanan İstihdam Seferberliği’ni iş dünyamıza ulaştırmak için tüm kurumlarımızla birlik içinde çalıştık. Bizimle birlikte bölgemizin, Türkiye’mizin gücüne ve geleceğine güvenerek İstihdam Seferberliği’ne katılan tüm kurumlarımıza, işverenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tekirdağımız hava, kara, demir ve deniz yolu ulaşımına sahip, İstanbul gibi önemli bir şehre komşu ve Avrupa’ya açılan sınır kapılarımıza sadece 100 kilometre uzaklıkta. Tekirdağ, bu lojistik ve stratejik öneminin yanında, verimli topraklarında hem tarıma hem de sanayi bölgelerine ev sahipliği yapmakta. Bu yönleri sebebiyle yoğun göç alan ilimiz hem iş gücü hem de yatırım açısından oldukça avantajlı ve cazip bir bölge. Tekirdağ’ın uluslararası ticarette gerçekleştirdiği atılımlar yeni ve gelişmiş iş alanları ile sürdürülebilir kalkınmada ülke genelinde örnek şehirlerden biri olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu toprakların bereketini ve umudunu kaybetmeyeceğini biliyor, 4. Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın işverenlerimiz ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki yıl bu sayı 150’yi bulacak”
Önümüzdeki yıl 150’nin üzerinde firmanın fuara katılımı için çalışma göstereceklerini ifade eden Trakya Kalkınma ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de; “Bugün burada dördüncüsünü düzenlediğimiz, işbirlikçi kurumlarımızla beraber, Tekirdağ’ın üretimde ilk 5’e girebilmesiyle ilgili yaptığımız çalışmaların bir tanesi. Geçtiğimiz haftalarda da bir fuar düzenlemiştik. Tekirdağ’da bu tür fuarlara öncülük ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda amacımız mezun olan öğrencilerimizin gidebileceği alanlar, fabrikalar nelerdir, bunları göstermek. Geçtiğimiz yıl 3 buçuk milyon lirayla üniversitelerimize kariyer merkezi kuruldu. Bu arkadaşlarımız daha sonra meslek liselerinde eğitim vermeye başladılar. Sonrasında öğrencilerimiz işe girerken nasıl avantajlı konuma gelebileceğini ve hangi iş sektörüne başvuruda bulunabileceğini öğrendiler. İstiyoruz ki buradan mezun olan öğrenci buradaki fabrikalarda çalışsın ve Tekirdağ’ın ekonomisine katkı sağlasın. Fabrikalarımızı öğrencimizin ayağına getirerek, onların birbirlerini anlamalarını, dertlerini dinlemelerini, kaynaşmalarını istiyoruz. Fuarımız her geçen gün büyüyor. İlk etapta 5060 firma şimdilerde 120’yi buldu. İnşallah önümüzdeki yıl 150’yi aşkın firma bu fuarda yer alacak” dedi.

Sanayicilere seslendi
Son olarak konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da sanayicilere seslenerek; “Sadece yapılan istatistik tablolarında görünen rakamlardan ibaret bir iş yapmıyoruz. İsterseniz gözlerinizi kapatın ama bir düşünün bir aile sabahtan kalmışlar, sıcak yuvalarında kahvaltıya oturuyorlar. Değerli hanımefendilerin genelde hazırladığı kahvaltılar. Bu kahvaltıda evin beyi, çocuklar ve hanım efendi kahvaltısını yapıyor ve hanımefendi eşini işe uğurluyor. Herkesi gönderdikten sonra hanımefendi yine aynı şekilde toplanıyor, yemekler yeniliyor. Bey dinlenmeye, çocuklar ise derslerin başına. Hanım da çalışmaya devam. Ertesi gün yine öyle, yine öyle ama bu insanlar şundan eminler ‘yarın ben yine işime gideceğim’ Hatta çocuklar büyür başka bir sevinç doğar. Bizim oğlumuz, kızımız falanca yerde işe başlayacak. Böylece insanlar çok daha mutlu olabilirler, mutlu aileler oluşur. Bizim sanayicimiz para kazanmaktan, ekonomiyi yükseltmekten, ihracat yapmaktan daha fazla bu toplumun temel taşı olan aileye dokunuyor. Asıl önemli olansa bu. Ben bunu çok önemsiyorum. Mutlu aile bireyleri ve dolayısıyla mutlu aileler oluşturuyorsunuz. Sanayicilerimizin asıl alkışlanması gereken yönü budur. Tabi ki üretim olacak, tabiki satış ihracat olacak. Ama bu arada mutlu aileler olacak, toplum daha mutlu olacak işte biz bu istihdam fuarlarıyla buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. İstihdamımızı nasıl daha iyi arttırabiliriz gayretin içerisinde olan, bu hassasiyette olan bunu kendine dert edinmiş olan, gerek sanayici, gerek kamu görevlisi tarafından düzenlenen fuarlar ve geliştirilmeye çalışan fuarlar. Böylece mutlu olmak isteyen insanlarla mutlu etmek isteyen insanları bir araya getiriyoruz ve sonunda katlanarak büyüyen bir toplum ortaya çıkıyor. Birbirine sevecen, birbirine saygıyla bakan, birbiriyle çok iyi geçinen bu üretimin bir parçası da benim ürettiği malı gördüğümüz zaman bu ekonominin yükselmesinde bir tanesi benim diyen insanlar çoğalıyor böylece. Yoksa iş sadece para kazanmak değil para kazanılacak ki yeni mutlu bireyler ve yeni mutlu aileler ve toplumun daha mutlu olmasına sebebiyet verecek mutluluk kaynakları ortaya çıkacak. Hepimiz burada bunun için varız. Aslında buraya çıkarken şöyle bir şey içimden geçirmedim değil çok kıymetli sunucu arkadaşım çok kıymetli tören hizmetleri veren arkadaşlarım, bizleri buraya getiren, vatandaşların daha iyi bir halde yaşamasını sağlayabilmesi için çalışan belediye çalışanlarımız herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ödülleri verildi
Konuşmaların ardından bölgede en çok çalışanı olan, istihdamını en çok arttıran, kadın istihdam oranı en fazla olan ve engelli açığı bulunmayan işletmelere ödülleri verildi. Sonrasında fuar açılışı yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mehter takımı gösterisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri stant açan firmaları ziyaret ettiler.

TEKİRDAĞ

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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