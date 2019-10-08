Tır devrildi: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, MuratlıTekirdağ karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Güray Ö. sevk ve idaresindeki 39 NB 355 plakalı yem yüklü tır, Muratlı ilçe merkezine 1 kilometre kala savrulup karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada tır şoförü Güray Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Tırda maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri, yolun güvenliğini sağlayarak bir şeridi trafik akışına kapattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de tedbiren hazır bekletildi.

İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:42

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