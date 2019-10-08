Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Safaalan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl, bugünlerde mantar toplamak için İstanbul’dan gelen roman vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

Istranca Ormanlarında mantarların gün yüzüne çıkmasını bekleyen roman vatandaşlar, Bolet(Porçini) ve Padişah Mantarının para kazandırdığını dile getiriyor. Geçen sene mantar sezonun çok bereketli geçtiğini de hatırlatan roman vatandaşlar, aynı bereketi bu yıl da beklediklerini ifade ediyor.



‘’Ekmek parası için burdayız’’

Her yıl mantar toplamak için İstanbul’dan Safaalan Mahallesine geldiklerini söyleyen roman vatandaşlar, “Ekmek parası için her yıl bu dönemde buraya geliyoruz. Bu yıl yağmurlar geç yağdığı için mantarlar daha çıkmadı. Umudumuz bu son yağmurlarda. Ekmek parası için buradayız. İnşallah mantar bol olur da, bizlerinde yüzü bir nebze olsun güler” şeklinde konuştu.



Kundaktaki bebeği ile geldi

Ormanlık alanın yağmurla birlikte zorlaşan koşulları roman vatandaşları olumsuz etkiliyor. Kundaktaki bebeği ile mantar toplamaya gelen ve derme çatma bir çadırda yaşamaya çalışan bir kadının durumu, roman vatandaşların zorlu yaşam mücadelesini ortaya koyuyor.

TEKİRDAĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:42

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