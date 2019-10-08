Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi: 8 yaralı

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TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Muratlı ilçesi Tekirdağ yönü çıkışında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Hüseyin G.'nin kullandığı 59 S 0069 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada araçtaki 8 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Muratlı ve Tekirdağ'daki devlet hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan 8 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TEKİRDAĞ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:42

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