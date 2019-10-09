Otoyol inşaatında görünmez kaza

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde geri hareket eden panelvan minibüs yaya halindeki işçiye çarptı.

Olay, Malkara Çanakkale Otoyol yapım çalışmalarının devam ettiği Balabancık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devam eden viyadük yapım çalışmaları sırasında yaya halindeki A.B. (53) isimli işçiye, geri hareket eden panelvan minibüs çarptı.

Kazanın ardından yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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