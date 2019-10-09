Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 15 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 160 TL para ve 3 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli M.K. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 15 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 160 TL para ve 3 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan M.K., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:48

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.