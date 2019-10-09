Yolun karşısına geçerken canından oldu

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Tekirdağ’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TekirdağMuratlı yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki M.Ö.’ye Muratlı’dan Tekirdağ istikametine gelen 35 AGR 455 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirlerken jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Savcılık incelemesi ardından şahsın cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEKİRDAĞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:48

YATSI 20:07

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