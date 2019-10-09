İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi vatandaş sahiplendi

Çorlu’da park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kediyi kendi imkanları çıkarmayı başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarılan yavru kediyi bir vatandaş sahiplendi.

Edinilen bilgilere göre Cemaliye Mahallesi Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde park halinde bulunan 57 DK 639 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kediye erişmeyi başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dakikalarca otomobilin çevresinde kediyi dışarı çıkarmak için uğraş verdi. Kedinin nerede olduğunu tespit etmeye çalışan itfaiye ekipleri, yerlerin çamur olmasına rağmen otomobilin altına yatarak kediyi bulmaya çalıştı. Otomobilin plakasından sürücüsünü tespit eden ekipler, sahibini de aracın başına çağırdı.



Kurtarma çalışması bir saat sürdü

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kedi otomobilin kaportasından, saklandığı yerden çıkarak hemen yan taraftaki apartmana sığındı. Yavru olduğu belirlenen kedi itfaiye ekiplerince apartman içerisinden alınarak vatandaşlara teslim edildi. Yoldan geçen bir vatandaş da kurtarılan yavru kediyi itfaiye ekiplerinden alarak sahiplendi.

İtfaiye görevlilerinin bilgi vermesi ile olay yerine gelen otomobilin sahibi Ahmet Sarı da kedinin kurtarılması nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "Bir şey olsaydı üzülürdük, kurtarılmasına sevindik" dedi.

İtfaiye ekipleri de uzun uğraşlar sonucu kurtardıkları kediyi vatandaşa teslim etmesinin ardından tutanak düzenleyerek olay yerinden ayrıldı.

TEKİRDAĞ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:48

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.