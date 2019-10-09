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Genç gazeteciler bir araya geldi

İHA

Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen Yeni medya ve Gazetecilik Etiği eğitim programı kapsamında, Türkiye'nin yedi bölgesinden Ankara'ya gelen 17 genç gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nde bir araya geldi. Programa Çorlu Gazeteciler Derneği temsilcisi de katıldı.

Genç gazeteciler bir araya geldi

Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen Yeni medya ve Gazetecilik Etiği eğitim programı kapsamında, Türkiye’nin yedi bölgesinden Ankara’ya gelen 17 genç gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde bir araya geldi. Programa Çorlu Gazeteciler Derneği temsilcisi de katıldı.
Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen Yeni medya ve Gazetecilik Etiği eğitim programı kapsamında, Türkiye’nin 7 bölgesinden Ankara’ya gelen 17 genç gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde bir araya geldi. Eğitim kapsamında katılımcılara, gazetecilik etiği, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün sınırları ve kapsamı, gazetecilik için sosyal medya planlaması ve dijital medya gibi konularda bilgiler verildi. Aralarında Van, Adıyaman, Denizli, Sakarya, Konya, Artvin, Şanlıurfa, Kilis, Aydın, İzmir, Sinop, Kayseri, Erzincan’ın 14 farklı ilden katılımcının yer aldığı organizasyona Tekirdağ’ı temsilen Çorlu Gazeteciler Derneği Üyesi ve Devrim Gazetesi muhabiri Tutku Akbaş katıldı.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, doğru, tarafsız, objektif, etik ve evrensel kurallara bağlı mesleğini sürdüren gazetecilere kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Dürüst ve namuslu gazetecilik yapmak isteyenlerin sığınacağı bir liman olmaya çalışıyoruz. Sizler de bu ışıktan yararlanmak istiyorsanız, Gazeteciler Cemiyetinin kapısı her zaman açık. Şu an Türkiye’de yapılan gazetecilik evrensel kurallara bağlı yapılamıyor düşüncesini benimseyip, kendini gerçek gazetecilik yolunda geliştirenler olursa bu benim yaşantımın en büyük başarısı olacaktır. Bu yıl meslekte 50’inci yılım doluyor. Lütfen benim ıstırabımı azaltın. Gazetecilik yandaş olmak veya beğendiğiniz bir fikri savunmak için yapılan bir meslek değil. İrlanda Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz. Önceki yıllarda da yine elçilikle beraber genç gazetecileri Ankara’da buluşturmuştuk. Her yıl bu eğitimleri düzenlemedeki ısrarımız, her şeyden önce belki benim de ıstırabımı dindirebilir. Bizim zamanımızda, yani geçmişteki gazeteciliğe özlem duyuyorum. Yeni kuşaklara şimdi yapılan gazeteciliğin bu olmadığını anlatabilirsek çok mutlu olacağız. Gazetecilik hiçbir zaman yandaş olmak veya beğendiğiniz bir fikri savunmak için yapılan bir meslek değil. Gazeteciliğin yandaşı, candaşı, paraleli, yuvarlağı, dikdörtgeni olmaz. Gazeteciliğin bir tek doğrusu olabilir. Çünkü gazetecilik ödüllendirilmiş bir meslektir. Hepimizin iki göz ve iki kulağı var insan olarak bu duyularımızı kullanıyoruz fakat gazetecilikte durum böyle değil. Mesleğe başladıktan sonra bizim gözlerimiz veya kulaklarımız artık bizlere ait değil. Başkaları için duyan ve gören insanlar oluyoruz. Gördüğümüz duyduğumuz şeyleri de erdemli bir insan olarak doğru biçimde aktarmak zorundayız. Bizler başkalarının kulağı gözü ve sesiyiz bu nedenle ödüllendirilmiş kişileriz" diye konuştu.
İrlanda Büyükelçiliği İkinci Katip Jenny Quinn ise özgür ve tarafsız gazeteciliğin sürdürülmesi konusunda genç gazetecilere yönelik düzenlenen eğitimlerin önemine işaret ederek, “İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, gazeteciliğin tam ve mesul demokratik cumhuriyet yolunda merkezi bir rol oynadığını beyan etmiştir. Şüphesiz, özgür ve tarafsız bir basın, hukukun üstünlüğünün sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Basın, çatışmaların önlenmesi ve çözümlenmesi için teşvik edici bir unsur olarak kullanılabilmektedir. Ne yazık ki dünyanın birçok noktasında gazetecilik mesleğini icra etmek muazzam derecede tehlikeli bir meslektir. Türkiye’de bağımsız basının ve gazetecilerin yaşadıkları zorlukların pekâlâ farkındayız. İfade ve basın özgürlüğü, bir toplumun haber alabilmesi ve demokrasiye katılım gösterebilmeleri adına vazgeçilmezdir. Türkiye’de bulunan tutuklu ve sürgün edilmiş gazeteci sayısı rahatsız edici bir boyuttadır. Dünya Basın Özgürlük Endeksi 2019 raporuna göre Türkiye resmî gazetecileri en çok hapseden ülke olmuştur. İrlanda, Avrupa Birliği ile birlikte, bu gazetecilerin salınması konusunda çağrılarına devam etmektedir” sözlerine yer verdi.
Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde İrlanda Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen Yeni medya ve Gazetecilik Etiği eğitim programının son gününde ise Türkiye’nin yedi bölgesinden Ankara’ya gelen genç gazeteciler Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Ankara Kalesi’ni ziyaret etti. Yoğun eğitim programının ardından TBMM’ye giden gazeteciler, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’tan parlamento çalışmaları hakkında görüşler aldı. Meclis’in ardından gerçekleşen Anıtkabir ziyaretinde gazeteciler Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzesini gezdi. Programın son ayağı olan Ankara Kalesi ziyaretinde ise katılımcılar kale bölgesini gezerek bilgiler edindi.

TEKİRDAĞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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