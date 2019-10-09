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Çorlu’da ilk 10 ayda 60 bin ton asfalt serildi

İHA

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve yüklenici firmalar şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, ilk 10 aylık süreçte 60 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldı.

Çorlu’da ilk 10 ayda 60 bin ton asfalt serildi

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve yüklenici firmalar şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, ilk 10 aylık süreçte 60 bin tonun üzerinde asfalt serimi yapıldı.
Çorlu genelinde farklı bölgelerde yol, parke taşı ve kaldırım yapımına devam eden Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol ve kaldırım ekipleri ile yüklenici firma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Fen İşleri Müdürlüğü yol ve kaldırım ekipleri ile yüklenici firma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirirken ekiplerin özverili çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Sarıkurt, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önüne alırsak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile yüklenici firma ekiplerimiz tarafından geride kalan 10 aylık süreç içerisinde önemli büyüklükte çalışma gerçekleştirildi. Bu süreçte Çorlu'muz genelinde 60 bin tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirirken 71 bin 150 metrekare parke taşı ve 18 bin 200 metre bordür döşemesi yapıldı. Şehrimizde TESKİ, TREDAŞ ve telekomünikasyon firmaları tarafından yürütülen çalışmalar ya da hava şartları nedeniyle bozulan yollarda yama ve tadilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yollarda tamir ve tadilat yapan ekiplerimiz çalışmalarını hava şartları elverdiği sürece devam ettirecek” dedi.

TEKİRDAĞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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