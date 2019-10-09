O fotoğraftaki kızla 30 yıl sonra bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

O fotoğraftaki kızla 30 yıl sonra bir araya geldi

DHA

EDİRNE'de, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan'ın, Bulgaristan'ın asimilasyon politikası nedeniyle 1989 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiği sırada fotoğrafını çektiği ve bu güne kadar çoğu sergide simge haline gelen bebekli kız Ayşe Yavuzkan ile 30 yıl sonra Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir araya geldi.

EDİRNE'de, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan'ın, Bulgaristan'ın asimilasyon politikası nedeniyle 1989 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiği sırada fotoğrafını çektiği ve bu güne kadar çoğu sergide simge haline gelen bebekli kız Ayşe Yavuzkan ile 30 yıl sonra Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir araya geldi.
Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan, 1989 yılında Bulgaristan'da yaşanan 'zorunlu göçü' Edirne'deki Kapıkule Tren Garı çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Günalan, o tarihte garda oyuncak bir bebek ile bavulların üzerinde oturan küçük bir kızın da fotoğrafını çekti. Siyah-beyaz fotoğraf günümüze kadar Behiç Günalan'ın açtığı birçok sergide yer aldı. 2010 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki sergide yer alan küçük kızın fotoğrafı kendisi de Bulgaristan göçmeni olan Ergene ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci'nin dikkatini çekti. Mehmet Cebeci, fotoğraftaki kadının bulunması için çalışma yaptı. O dönemde Türkiye'ye göç eden kafilenin Bulgaristan'ın Şumnu şehrinden olduğunun belirlenmesi üzerine araştırmalar bu kentten gelenlere yöneltildi ancak bir sonuç alınamadı.
2015 yılında Behiç Günalan'ın göç fotoğraflarının yer aldığı albüm, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılarak Türkiye genelinde dağıtıldı. Dağıtılan albümü inceleyen Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, kızın ağabeyiyle çekilmiş bir başka fotoğrafını gördü. Ağabeyi tanıyan Cebeci, Silistire şehrinden göç ettikleri ve Çorlu'ya yerleştikleri anlaşılan aileye ulaştı. Mehmet Cebeci, yılladır kimliğine ulaşmaya çalıştığı kadının İngiltere'de yaşayan Ayşe Yavuzkan olduğunu belirledi. Aynur Yavuzkan ile Cebeci, kendisine durumu anlatarak, Ergene'ye davet etti. İngiltere'den, bebeğiyle birlikte Ergene'ye gelen Aynur Yavuzkan, belediye binasında Mehmet Cebeci'nin misafiri olarak 30 yıl önceki 'büyük göç'te fotoğrafını çeken gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan ile bir araya geldi.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
Behiç Günalan, "1989 göçü dram ve trajedisini giderek sembol fotoğrafına dönüşen, bu hüzünlü kare ile Kapıkule tren garında karşılaştım. Göç olgusunun bütün can yakıcılığına karşın bir kız çocuğu, çocukluk dünyasının içinde bebeğinin saçlarını tarıyor. Onu güzelleştirmeye uğraşıyordu. Dondum, deklanşörümün sesini bile duyamamıştım. İtiraf edeyim ki o gün, o an çektiğim kadrajın 1989 göçünün ruh halini yansıtan aynası olacağını bilemezdim. ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin bilimsel bir yayınında kapak oldu. Sergilerin gözdesi, afişlerin tercih edileni idi. Zaman onu sembolleştirmeye başladı ve hikayenin finali haline getirdi. Bugün o fotoğrafın karesinde bulunan Aynur ile bir araya gelmekten son derece mutluyum. Çünkü her serginin en ilgi gören fotoğrafıydı. Aradan geçen 30 yıl olda olsa bugün bir aradayız. Bizi bir araya getiren Ergene belediyesi başkanı Rasim Yüksel ve belediye başkan yardımcısı Mehmet Cebeciye çok teşekkür ederim" dedi.
'BUNU HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM'
Aynur Yavuzkan, 30 yıl önce çocukken fotoğrafını çeken Behiç Günalan ile bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "O günü bugün gibi hatırlıyorum. Yıllar geçti, fotoğrafımın sergilendiğinden haberim yoktu. Bugün burada bunu görünce duygulanmamak elde değil. Behiç Günalan'a çok teşekkür ediyorum. Buluşmadan önce kaygılarım vardı. Hiçbir şey için değilse bile benim fotoğrafımı çeken o amca ile birlikteyim ve bunu hayatım boyunca unutamayacağım. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Behiç Günalan, çektiği fotoğrafın bir kopyasını Aynur Yavuzkan'a hediye etti. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de, böyle güzel anlamlı bir buluşmayı organize etmelerinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

TEKİRDAĞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu’da ilk 10 ayda 60 bin ton asfalt serildi
YEREL HABERLER Çorlu’da ilk 10 ayda 60 bin ton asfalt serildi
Genç gazeteciler bir araya geldi
YEREL HABERLER Genç gazeteciler bir araya geldi
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi vatandaş sahiplendi
YEREL HABERLER İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu İtfaiyenin ...
Hayrabolu'da çöken yol korkuttu
YEREL HABERLER Hayrabolu'da çöken yol korkuttu
Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis
YEREL HABERLER Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis
Zengin doğal gaz rezervi bulundu
YEREL HABERLER Zengin doğal gaz rezervi bulundu
Polis bıçaklayan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Polis bıçaklayan zanlı adliyede
Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu
YEREL HABERLER Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu
Esen’in katiline müebbet hapis
YEREL HABERLER Esen’in katiline müebbet hapis
Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu Eğitim dalışı sırasında bulundu
YEREL HABERLER Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu Eğitim dalışı ...
Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı
YEREL HABERLER Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı
Şizofreni hastası zanlı, karakolda polis memurunu bıçakladı
YEREL HABERLER Şizofreni hastası zanlı, karakolda polis memurunu ...
Yolun karşısına geçerken canından oldu
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken canından oldu
Tabela önünde trafik kazası
YEREL HABERLER Tabela önünde trafik kazası
Sokak ortasında gasp failleri tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında gasp failleri tutuklandı
Çorlu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorlu’da uyuşturucu operasyonu
Otoyol inşaatında görünmez kaza
YEREL HABERLER Otoyol inşaatında görünmez kaza
Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi: 8 yaralı
Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor
YEREL HABERLER Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor
Kayganlaşan yolda metrelerce takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda metrelerce takla attı: 2 yaralı
Deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdı
Tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır devrildi: 1 yaralı
Çorlulu güreşçilerden Balkan Şampiyonası’nda büyük başarı
YEREL HABERLER Çorlulu güreşçilerden Balkan Şampiyonası’nda büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X