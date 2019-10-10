Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında, Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TekirdağMalkara yolundaki devriye görevi sırasında, şüphe üzerine 4 kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, Pakistanlı kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.



TEKİRDAĞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:46

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.