Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Muratlı’dan Aşağısevindikli Mahallesi’ne yaya olarak giden bir grubu fark edip durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Muratlı İlçe Jandarma ekipleri bölgeye giderek arama çalışması yaptı. Jandarma çalışmasında kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Pakistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakaladı.

Muratlı Jandarma Karakolu’na götürülen kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere Kayı’daki İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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